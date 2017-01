Drammen kommune får det glatte lag i korrupsjonssak

– Vi har funnet alvorlige mangler ved intern kontroll, styring og ledelse, men det fratar ikke den enkeltes ansvar for å opptre i henhold til lov og som et etisk menneske, sa Anne Helsingeng i Deloitte Legal ifølge VG.

Helsingeng presenterte tirsdag ettermiddag granskingsrapporten som kontrollutvalget i kommunen bestilte etter at korrupsjonssaken ble kjent i fjor.

– Etter Deloittes mening har vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging, kvalitetssikring og intern kontroll i byggesaksavdelingen ført til brudd på rettsregler og interne rutiner som skal sikre en forsvarlig byggesaksbehandling, fastslo hun.

I alt 35 intervjuer og nær 60 utvalgte saker danner grunnlaget for rapporten, som er på 60 sider.

I januar i fjor ble en kvinnelig og en mannlig saksbehandler på avdelingen siktet og varetektsfengslet for grov korrupsjon. Begge nekter straffskyld. Politiet mener de to skal ha mottatt flere hundre tusen kroner for å gi utbyggere byggetillatelser som ellers ikke ville blitt gitt. (©NTB)