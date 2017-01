Byrådspartiene la søppelsaken på is

Kontrollutvalget i Oslo bystyre diskuterte saken tirsdag kveld.

– Byrådspartiene mente at rådets eget kontrollorgan – Internrevisjonen – måtte få arbeidsro og at vi skulle komme tilbake til saken tidligst i april, sier Kontrollutvalgets leder i bystyret, Ola Kvisgaard (H), til NTB etter at utvalgets møte var avsluttet.

Forslaget om gransking kom fra en samlet borgerlig opposisjon, Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Fra før har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hyret inn konsulentselskapet Deloitte for å kartlegge prosessen rundt anskaffelsen og håndtering av ny leverandør av renovasjonstjenestene i Oslo kommune. Partiet fremmet et tilleggsforslag om at utvalget ber Kommunerevisjonen komme tilbake med egen sak om behovet for en egen undersøkelse.

– Vi ble dessverre nedstemt. De ønsker ikke å bli sett i kortene før tidligst i april, kanskje ikke da heller, sier Kvisgaard. (©NTB)