Brende ikke overrasket over Trumps TPP-trekk

– Jeg tar til etterretning at Trump-administrasjonen nå sier de legger hele dette Trans Pacific Partnership (TPP) i fryseboksen. Det var ikke overraskende. Det Trump har sagt gjennom hele valgkampen, er at han ønsker bilaterale handelsavtaler i stedet for disse megaregionale avtalene, sier Brende til NTB.

Utenriksministeren peker på at TPP ikke først og fremst er viktig for Norge og Europa.

– Men det har vært understreket fra Obama-administrasjonen at dette er viktig for samarbeidet mellom USA og Øst-Asia, og at TPP også har hatt strategiske sider som ikke bare har vært knyttet til handel. Men vi får bare ta til etterretning at Trump-administrasjonen ser annerledes på det, konstaterer Brende. (©NTB)