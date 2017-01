31-åring delte skyte-video av seg selv før drapet

Den 31 år gamle norsk-iraneren ble funnet død i sin egen leilighet på Vettre i Asker søndag kveld. To dager før drapet delte han blant annet en Bandidos-side og en video av seg selv der han skyter med pistol, ifølge Budstikka.

Mandag meldte to menn på 27 og 31 år seg for politiet. Begge de to er nå siktet i saken. Ifølge politiet skal den nå avdøde 31-åringen ha slått en av dem i ansiktet med en tung vektmanual i en voldsom slåsskamp.

31-åringen som senere ble drept, skal ifølge VG ha utvekslet trusler med to menn før de to dro hjem til ham, der slåsskampen fant sted. Den ene av de to siktede skal ha holdt mannen mens den andre slo ham.

Da politiet kom til stedet søndag kveld, fant de 31-åringen livløs, og han døde tross forsøk på gjenoppliving.

– De er noe kjent fra politiet fra tidligere, men utover det ønsker jeg ikke å si noe mer, sier Grete Lien Metlid, politiinspektør og leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, til Dagbladet. (©NTB)