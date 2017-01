Ulvemerkingen kostet en million kroner

– På de fem dagene Statens naturoppsyn merket 14 ulv i Osdal- og Slettåsreviret, ble det brukt om lag en million kroner. De store kostnadene er helikopterbruk, sendere, bedøvelse og innleid personell, opplyser medierådgiver Dag Stian Husby i Miljødirektoratet til VG.

Det var svært gode forhold for ulveleting fra helikopter den uka merkingen fant sted. I tillegg var området åpent slik at det var lett å oppdage ulvene.

– Forholdene for merking var gode de fem aktive dagene vi har hatt hittil. Kostnaden per ulv kan stige hvis vi blir nødt til å jobbe under vanskeligere værforhold i fortsettelsen, sier Husby.

Direktoratet skriver på sin hjemmeside at det vil være aktuelt å radiomerke ulver i andre revir innenfor ulvesonen for å kartlegge vandringer til både lederpar og ungulver. (©NTB)