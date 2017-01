Uken startet med nedtur på Oslo Børs

Hovedindeksen passerte fredag 700 poeng for første gang og endte på 700,85 poeng ved børsslutt. Mandag er det mye røde tall blant de mest omsatte selskapene, blant dem Seadrill (-8,35), Aker Solutions (-3,96), Petroleum Geo-Services (-2,98), Bakkafrost (-3,92), Subsea 7 (-2,30) og Statoil (-1,19).

Enkelte selskaper endte dagen i pluss, og ingen steg så mye som Golden Ocean Group, som økte 7,56 prosent. Også Norsk Hydro (+0,40), Telenor (0,08), Orkla (+0,32), Gjensidige (+0,15) og DNO (+0,33) steg i verdi mandag.

Fosnavåg-rederiet Havila Shipping økte med 3,76 prosent etter at det ble kjent at de har inngått en avtale med Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA for subsea-fartøyet Havila Subsea i tre år. Kontrakten gjør at et av selskapets mest verdifulle skip er ute av opplag.

De europeiske børsene faller også. FTSE 100-indeksen i London falt 0,82 prosent, CAC 40 i Paris falt 0,85 prosent, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt gikk ned 0,91 prosent.

Et fat nordsjøolje omsettes for 55,02 dollar, mens tilsvarende mengde amerikansk lettolje selges for 52,42 dollar. (©NTB)