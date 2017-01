Uken starter med nedtur på Oslo Børs

Hovedindeksen passerte fredag 700 poeng for første gang og endte på 700,85 poeng ved børsslutt.

Det er mye røde tall blant de mest omsatte, men DNO er blant unntakene med en vekst på 1 prosent. Vinneren blant selskapene på hovedindeksen er Golden Ocean Group som øker 2,7 prosent.

Fosnavåg-rederiet Havila Shipping øker med 9 prosent etter at det ble kjent at de har inngått en avtale med Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA for subsea-fartøyet Havila Subsea i tre år. Kontrakten gjør at et av selskapets mest verdifulle skip er ute av opplag.

Taperen blant de mest omsatte er oppdrettsselskapet Bakkafrost som faller 4,6 prosent.

De europeiske børsene faller også. Både London, Paris og Frankfurt er alle ned 0,9 prosent mandag formiddag. (©NTB)