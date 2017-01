Tre menn siktet for ran og kidnapping i Bergen

Ifølge Bergens Tidende skal episoden ha funnet sted i et sentrumsnært område lørdag. Offeret skal ha blitt truet inn i en bil.

– Mannen hevder han har blitt truet med kniv og utsatt for slag og spark. Etter en stund klarte vi å komme på sporet etter de to som vi mener er mistenkt. De ble stanset i et kjøretøy på en annen side av sentrum, sa operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt lørdag.

Ytterligere én mann ble pågrepet mandag, opplyser politioverbetjent Anita Dahl.

– Vi mener dette er et internt oppgjør knyttet til narkotikagjeld. Altså at fornærmede angivelig skal ha skyldt penger for narkotika, sier Dahl.

Alle de involverte i saken er i 20-årene og bor i Bergen. Ifølge Bergensavisen har ikke den fornærmede i saken store skader. (©NTB)