To menn siktet for drap i Asker

Politiet var mandag kveld i ferd med å avhøre den ene av de to siktede, skriver Budstikka.

– Vi er kjent med opplysninger om at avdøde lå i en konflikt med noen. Dette er noe av det vi etterforsker nå, sier Grete Lien Metlid, leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, til avisen.

Hun holdt mandag ettermiddag en pressekonferanse om etterforskningen av dødsfallet til en 31 år gammel mann i Asker. Få minutter etter at hun hadde avsluttet pressekonferansen, kom hun tilbake for å fortelle om ny utvikling i saken. Da kunne hun opplyse at to menn nettopp hadde meldt seg for politiet.

– Én har møtt med forsvarer, den andre uten. Begge har møtt opp på eget initiativ, sa Metlid på pressekonferansen.

En 31 år gammel mann ble funnet livløs i sin egen leilighet i Asker søndag kveld. Politiet mener han ble drept. (©NTB)