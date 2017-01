Solberg: – Vi trenger sunne hav

Konferansen i Tromsø samler opp mot 2.000 politikere, forskere, næringslivsrepresentanter, miljøorganisasjoner og urfolk for å diskutere fremtiden i Arktis, og den åpnet mandag.

– I 2050 kan vi være ti milliarder mennesker på jorden. Vi trenger sunne hav og nyskapende teknologi, slik at vi i fremtiden kan hente ut mer mat, medisiner og energi fra havet, sa Solberg.

Hun understreket havets rolle i den norske økonomien.

– To tredeler av våre eksportinntekter kommer fra havet. Bærekraftig bruk av havressursene er selve grunnlaget for den norske velferden. Vi har vist at med en helhetlig forvaltning, er det mulig å høste store rikdommer samtidig som vi sikrer balansen i økosystemet og verner sårbare områder, sa Erna Solberg.

I løpet av året skal regjeringen legge fram en havstrategi med vekt på næringsmulighetene og en melding til Stortinget om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. I tillegg skal forvaltningsplanen for Norskehavet oppdateres. (©NTB)