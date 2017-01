Lånekassen legger ned i Bergen og Tromsø

Etter det som omtales som «en helhetlig vurdering», har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023. Til sammen berøres 40 årsverk – 20 i Bergen og 20 i Tromsø.

– Stadig flere av Lånekassens tjenester er det nå brukerne som løser selv, via nettet. En rekke tjenester er blitt digitalisert og automatisert. Det fører til at Lånekassen ikke trenger så mange medarbeidere som før for å behandle sakene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han understreker at alle som blir berørt av nedbemanningen i Tromsø og Bergen, skal få tilbud om jobb i Trondheim, Stavanger eller Ørsta.

– For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder. Lånekassen får en slankere organisasjon, samtidig som vi ivaretar viktige distriktspolitiske hensyn. Kontoret i Ørsta blir opprettholdt, og den største nedbemanningen skal skje i Oslo, sier Røe Isaksen.

Statsråden erkjenner at dette er en vond og vanskelig beskjed for Lånekassens ansatte i Bergen og Tromsø, men understreker at begge byene har et stort arbeidsmarked. (©NTB)