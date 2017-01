Kvinne varetektsfengslet etter brannen på Lillehammer

Kvinnen er siktet for å ha startet en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv, det som ble kalt mordbrann etter den gamle straffeloven. Hun har tilstått at det var hun som forårsaket brannen, men har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Kvinnens forsvarer, Lorentz Stavrum, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at kvinnen ikke kan gjøre rede for hele handlingsforløpet omkring brannen, og at hun er sterkt preget av det som har skjedd.

– Vi mener det ligger en forsettlig handling bak brannen, sier politiinspektør Eirik Braathen ved Lillehammer-politiet til NTB.

17 personer ble evakuert etter at brannen brøt ut. Ingen mistet livet, men en kvinne ble brakt til sykehus med røykskader etter brannen natt til søndag.

Politiadvokat Eystein Husby ba om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll under fengslingsmøtet i tingretten – noe han fikk medhold i av retten. (©NTB)