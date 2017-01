Krever ni års forvaring for drapsforsøk i Ålgård

I tiltalen kommer det fram at mannen i løpet av 20 minutter en natt i juni stakk og skar sin samboer gjentatte ganger med kniv og/eller saks over store deler av kroppen, skriver Roganytt.

– Hun ble påført minst 30 stikkskader over hele kroppen. Skadene medførte massive blødninger, var livstruende og ville medført døden dersom hun ikke raskt og effektivt hadde blitt undergitt omfattende medisinsk behandling på bopel, i luftambulanse og på Stavanger universitetssjukehus, skriver statsadvokat Arvid Malde i tiltalen.

I tillegg er han blant annet tiltalt for en rekke andre tilfeller av annen vold mot kvinnen samt for grove trusler. Under pågripelsen måtte politiet skyte varselskudd for å få ham til å overgi seg.

Malde sier til avisen at det er vern av samfunnet som er begrunnelsen for at han mener en forvaringsstraff er riktig. Tiltaltes forsvarer, advokat Åse Johnsen Drabløs, sier at mannen erkjenner straffskyld for grov vold, men ikke for drapsforsøk.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Jæren tingrett 25. april i år. (©NTB)