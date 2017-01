Kokaindømt kvinne får sone i Norge

Norske myndigheter har lenge jobbet for soningsoverføring, og myndighetene i Ecuador gikk med på det før jul. Kvinnens advokat Nils Grønås sa i desember at han håpet kvinnen kunne være tilbake i Norge innen mars.

I et brev til advokaten fredag skrev Kriminalomsorgsdirektoratet at kvinnen fra Marnardal i Vest-Agder kan sone resten av straffen i Norge.

– Vedtaket er så ferskt at jeg ennå ikke har rukket å varsle min klient, sier Grønås til NRK.

Ifølge Grønås gjenstår det at Ecuador aksepterer norske soningsregler. Norske myndigheter har satt som et krav at Grimestad skal sone utelukkende etter norske regler.

– Men jeg tror ikke det blir noen utfordring, sier han. (©NTB)