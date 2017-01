Kjørte ned tiåring – slipper fengsel

Ti år gamle Oskar Melhus-Tangen døde da han ble rygget over av en hjullaster i Gjerdrum på Romerike 26. mai 2015.

Sjåføren er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for brudd på veitrafikkloven, skriver Romerikes Blad. Da saken var oppe i tingretten i april i fjor, ble han dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for uaktsomt drap med motorvogn.

Fire av sju dommere i lagmannsretten ville dømme sjåføren for uaktsomt drap, men det kreves fem stemmer for å dømme mannen. Mindretallet på tre mente at uaktsomheten kun kvalifiserte til brudd på veitrafikklovens paragraf om at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende.»

Ole Edward Hagen, bistandsadvokat for foreldrene til tiåringen, sier de er skuffet og vurderer å gå videre med oppreisningsspørsmålet.

– Vi har to alternativer: Høyesterett eller erstatningskrav mot sjåførens arbeidsgiver, sier Hagen.