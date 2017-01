Fabian Stang avlyste møtet med Mahad Abib Mahamud

– Jeg er veldig overrasket og skuffet. Jeg har jobbet med å få til et møte i et halvt år, sier Mahamud til TV 2.

En gruppe på totalt ti personer fra organisasjonen Annenrangs borgere av Norge skulle møte statssekretær Fabian Stang førstkommende torsdag. Gruppa hadde forsøkt å få til et møte med både innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) og statssekretær Fabian Stang (H). De fikk beskjed om at kun Stang kunne møte dem, men nå er også dette møtet avlyst.

Den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abid Mahamud har fått stor oppmerksomhet etter at han har stått fram i mediene med sin historie. Han er fratatt statsborgerskapet sitt fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere fikk innvilget norsk statsborgerskap. Han er også talsmann for Annenrangs borgere av Norge, som ble startet etter at Politidirektoratet innførte nye passregler i fjor.

I forrige uke ble det holdt en støttemarkering for ham i Brumunddal.

– Etter at det ble kjent at han skulle i retten med saken sin, er det ikke naturlig at han kommer hit, sier kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudry i Justisdepartementet til TV 2. (©NTB)