Eiendomsmeglerforbundet: Norges Bank bommer

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener Norges Bank ikke tar hensyn at det er store forskjeller rundt omkring i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen sa tidligere i januar at dersom utviklingen fortsetter, kan boligmarkedet bråsnu. I fjor ble det nemlig for første gang i gang satt bygging av flere boliger enn det var vekst i antall husholdninger.

– Det virker som om visesentralbanksjefen ikke tar inn over seg at Oslo har et akkumulert etterslep i boligproduksjon siden 2007, da befolkningsveksten eksploderte, sier han og minner også om at det tar flere år før igangsatte prosjekter er ferdige. (©NTB)