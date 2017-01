Blodprøve som avdekker kromosomfeil på vei inn i Norge

– Den vil i realiteten først og fremst redusere behovet for antall fostervannsprøver og morkakeprøver for dem som allerede har besluttet at de ønsker å finne ut om det er en utfordring med fosteret, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene har Kristelig Folkeparti sagt klart nei til prøven.

– Jeg skal nå se på anbefalingen fra direktoratet og også opp mot samarbeidsavtalen vi har med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier statsråden.

Blodprøven, som forkortes NIPT, har til nå vært forbudt i Norge. Allerede i 2012 søkte sykehuset i Tromsø om å ta i bruk prøven for gravide over 38 år.

– Når man har en metode der man ved hjelp av en enkel blodprøve kan få fatt i arvestoff fra fosteret, så er det intet mindre enn en liten revolusjon, sier medisinsk genetiker Ragnhild Glad ved UNN. (©NTB)