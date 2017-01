Ap lover å skille tvangssammenslåtte kommuner

– Hvis noen skulle bli utsatt for tvang av stortingsflertallet, så vil vi sørge for at den lokale viljen blir gjennomført etter et regjeringsskifte, sier kommunalpolitisk talsperson Helga Pedersen i Ap til NRK.

Tidligere har Ap uttalt seg unnvikende når Senterpartiet har kommet med lignende garantier.

– Vi mener at den lokale viljen skal gjennomføres. Og hvis, mot formodning, stortingsflertallet vedtar tvangssammenslåinger og de kommunene som er berørt av det tar initiativ til det, så vil vi omgjøre eventuelle tvangsvedtak, sier Pedersen.

Ap lover også endringer i kommunenes inntektssystem der de vil likestille sammenslåtte og ikke sammenslåtte kommuner.

Frps kommunalpolitiske talsmann Helge André Njåstad tror ikke nyheten om at Arbeiderpartiet legger seg på Senterpartiets linje, vil bli tatt godt imot i Kommune-Norge.