Ansatte ville gå til sak – TV 2 trakk oppsigelser

De to, som er ansatt i TV 2s promoavdeling, stevnet arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse tidligere denne måneden. Samtidig varslet en annen ansatt at vedkommende ville gjøre det samme hvis kanalen ikke trakk tilbake oppsigelsen, skriver VG.

– De er innplassert begge to. Jeg er veldig glad for at det endte slik, sier klubbleder Henrikke Helland i TV 2 til VG.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand vil ikke kommentere saken.

TV 2 er inne i en omfattende nedbemanningsprosess der det skal kuttes 177 faste ansatte for å spare 350 millioner kroner innen 2020. Forrige uke fikk 45 ansatte beskjed om at de ikke er blitt innplassert i organisasjonen. (©NTB)