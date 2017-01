17-åring anklaget for vold mot ni menn

Politiet ville fengsle 17-åringen i to nye uker, men Bergen tingrett nøyde seg med én uke, skriver Bergens Tidende.

17-åringen ble 9. januar fengslet for sju tilfeller av vold. Politiadvokat Mats Henriksen opplyser til Bergens Tidende at 17-åringen nå er siktet i ytterligere to voldssaker.

– Det er alvorlig å fengsle mindreårige, men sakens omfang gjør at vi er nødt. Det er snakk om ungdomsgjenger som til dels oppsøker slåsskamper og situasjoner der det tys til vold, sier politiadvokaten.

Tenåringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, sier til Bergens Tidende at hans klient har vært med i «noen basketak», men at han ikke kjenner seg igjen i den alvorlige siktelsen.

I kjennelsen mandag skriver dommeren blant annet at siktede har et «omfattende atferdsproblem der han gjentatte ganger opptrer sammen med andre ungdommer og utøver blind vold». (©NTB)