Ulvemotstandere varsler fakkeltog ved Stortinget

I en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark uttaler arrangørene at de venter et stort oppmøte under markeringen, og at det skal settes opp busser fra flere fylker inn til Oslo.

En lignende demonstrasjon mot regjeringens ulvevedtak 4. januar samlet mellom 1.500 og 2.000 deltakere.

«Regjeringens håndtering av ulvesaken opprører mange. Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering. Tirsdag 31. januar skal Stortinget nok en gang diskutere forvaltning av ulv. I den anledning reiser det en stor delegasjon fra distriktene inn til Oslo for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken», heter det i pressemeldingen.

Representanter fra flere kommuner og jeger-, skogs- og landbruksorganisasjoner vil angivelig delta i fakkeltoget. Blant initiativtakerne som skal tale 30. januar er Ståle Støen fra Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Knut Arne Gjems fra NJFF i Hedmark og Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag.

Fakkeltoget vil gå fra Stortinget til Statsministerens kontor, der demonstrantene ønsker å overlevere et budskap direkte til statsminister Erna Solberg (H). Hovedparolen i toget vil være «Vi er utålmodige. Regjeringen Solberg må levere i ulvesaken». (©NTB)