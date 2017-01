Eksplosjon på Notodden

Politiet i Telemark ble varslet klokken 21 om hendelsen. Eksplosjonen og den påfølgende brannen fant sted i en stabel av returvarer fra Elkjøp.

– Brannvesenet, som holder til 100 meter unna Elkjøp, var raskt på plass og fikk kontroll på brannen, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

– Det er et stort farepotensial her. Det ligger et gasslager nær der eksplosjonen skjedde, dessuten ligger flyplassen rett i nærheten. Vi ser på dette som svært alvorlig og vi tror at det var påsatt, sier Aaltvedt.

Politiet ber om tips fra publikum som kan ha sett noe i forkant av hendelsen. (©NTB)