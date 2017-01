Åpen Folkekirke advarer mot ytterligere splittelse

Onsdag startet Kirkemøtet, der en ny vielsesliturgi skal vedtas. Den vil også dekke samkjønnede ekteskap, noe som har falt mange konservative kirkefolk tungt for brystet.

Et nytt, konservativt nettverk står bak et opprop som kommer til å bli lest i en del av landets kirker søndag, skriver Dagen. Det begynner slik: «Den norske kirke står ved et historisk veiskille. Onsdag starter årets Kirkemøtet i Trondheim. Der vil trolig en helt ny lære om ekteskap, familie og barn bli innført.»

Gard Sandaker-Nielsen, som leder Åpen Folkekirke, sier prestene står fritt til å forkynne det de mener er riktig, men ber dem tenke seg om.

– I alle menigheter vil det sitte lesbiske og homofile i benkeradene, og presten vil ofte ikke vite hvem de er. I tillegg er det mange i menigheten som vil at lesbiske og homofile skal få gifte seg. Presten har et pastoralt ansvar for å ivareta hele menigheten og bør tenke over om det han/hun gjør bidrar til ytterligere splittelse, sier Sandaker-Nielsen. Han legger til at han håper prekestolen ikke brukes som kamparena. (©NTB)