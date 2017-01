Hjem Stor skredfare flere steder i Nord-Norge

Stor skredfare flere steder i Nord-Norge

Lyngseidet (NTB): Minutter etter at Statens vegvesen igjen åpnet Pollfjelltunnelen i Lyngen kommune i Troms for trafikk, gikk det et skred over tunnelen. Flere andre steder er skredfaren betydelig.