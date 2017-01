Snøskredfare mange steder i Nord-Norge

Det varsler både Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), ifølge NRK.

Snøskredvarslingen på nettstedet varsom.no forteller om betydelig fare (kategori 3) for snøskred i alle områder fra Saltfjellet i Nordland til Hammerfest.

– Det har kommet mye snø i kombinasjon med sterk vind fra nordvest. Snøen har lagt seg i større flak i sør- og østvendte leheng. Det betyr at det er fare for at det kan gå både naturlige skred og skred utløst av skigåing og scooterkjøring, sier Emma Barfod, vaktleder ved Snøskredvarslinga, til NRK.

I Nordland er det ventet mye nedbør i løpet av lørdagen, noe som øker faren ytterligere. Barfod oppfordrer folk til å være forsiktige og følge med på varsom.no. (©NTB)