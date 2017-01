Hareide sier Solberg må velge: Frp eller sentrum

For fire år siden lovet Hareide og KrF å sikre en borgerlig regjering med Solberg som statsminister. Den garantien vil han ikke gi i år. Med en mulig vippeposisjon kan KrF ende opp med å gi makten til Ap og Jonas Gahr Støre, skriver VG og viser til landsstyrets vedtak i november.

Men før han i helgen skal planlegge valgkamp med 380 tillitsvalgte, minner Hareide om hva han egentlig ønsker seg.

– Vi ønsker en sentrum/Høyre-regjering. Det er vårt førstevalg. Dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall, som i dag, kommer vi først til å henvende oss til Erna og si at vi vil danne en regjering med Høyre og Venstre, men uten Frp. Også kan ikke jeg garantere for hvilke valg Erna gjør, om hun velger oss eller Frp.

Han utelukker ikke at dagens regjering kan bestå og sier det er en konstellasjon han kan forhandle med om budsjett. Samtidig understreker han at politisk gjennomslag er det viktigste for ham og partiet. (©NTB)