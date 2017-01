Fire av ti har dårlig inneklima på jobb

Støv, spesielt svevestøv, er en av de viktigste årsaken til sykdom og plager som følge av dårlig inneklima på jobben, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), ifølge Dagsavisen.

– Riktige rengjøringsmetoder med lite vann og minimal bruk av rengjøringskjemikalier er viktig. Det samme er god ventilasjon i et arbeidsmiljø uten fukt, mugg og råte, sier generalsekretær Helle Grøttum i LHL Astma og Allergi. Hun er bekymret for at fire av ti sier de opplever dårlig inneklima på jobben minst én gang i måneden. Tallet kommer fra en undersøkelse bestilt av Blueair, en svensk produsent av luftrensere.

Grøttum mener arbeidsgiverne må sørge for godt inneklima av hensyn til de ansattes helse.

– De fleste mennesker oppholder seg omtrent 90 prosent av tiden innendørs. I overkant av 20 prosent av denne tiden er vi på en arbeidsplass, påpeker Grøttum. (©NTB)