Tidligere Yara-direktør anker korrupsjonsdom

Det bekrefter forsvareren til Kendrick Wallace (71), advokat Arild Dyngeland, overfor NRK.

– Vi anker over straffeutmålingen, og jobber nå med å se hvorvidt det også er grunnlag for anker over saksbehandling og lovanvendelse, sier Dyngeland til NTB.

Kendrick Wallace ble dømt til sju års fengsel for grov korrupsjon i forbindelse med gjødselprodusenten Yaras forsøk på å komme seg inn i India og Libya på 2000-tallet.

Wallace sto tiltalt sammen med tre andre, tidligere Yara-topper – blant annet tidligere konsernsjef Torleif Enger – men var den eneste som ble kjent skyldig av juryen i lagmannsretten. Da saken gikk for Oslo tingrett ble alle fire dømt for grov korrupsjon.

Selve skyldspørsmålet blir endelig avgjort i lagmannsretten, men Høyesterett kan overprøve rettens utmåling av straff. Hvis landets øverste domstol kommer til at det ble begått saksbehandlingsfeil i lagmannsretten, eller at domstolen har forstått og brukt loven feil, kan hele eller deler av saken til Wallace sendes tilbake for ny behandling. (©NTB)