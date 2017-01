Thommessen ber Solberg revurdere hemmeligstempling av rapport

I et brev fredag ber stortingspresident Olemic Thommessen (H) Solberg om å revurdere avgjørelsen om å hemmeligstemple en rapport fra Riksrevisjonen, ifølge VG.

Rapporten inneholder kraftig kritikk av regjeringens jobb med sikring av bygninger av stor verdi mot terrorangrep. Både forsvarsministeren og justisministeren har tidligere motsatt seg offentliggjøring av den.

Tirsdag ba kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortingets presidentskap om å avgradere den omskrevne rapporten.

Bakteppet for saken er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, mente det var «svært alvorlig» at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.

Uttrykket som ble brukt om svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke. Det benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse. (©NTB)