Svensk menighet i Norge mer enn halvert

De nordiske folkekirkene har inntil nylig hatt et unntak for dokumentasjon av medlemskap. Alle som var medlem av «hjemmekirken» og flyttet til Norge, ble automatisk registrert som medlemmer her og dannet grunnlag for hvor mye statsstøtte menigheten fikk. Ordningen ble opphevet i fjor og kirkene ble pålagt å dokumentere hvor mange medlemmer de faktisk har.

Den svenske Margaretaförsamlingen har hittil bare klart å bekrefte medlemskapet til 10.000 av de 22.000 medlemmene de fikk støtte for i 2015, skriver fritanke.no.

– Det er rundt 8.000 i vårt register som vi ikke får tak i via brev eller telefon, og som vi da heller ikke får støtte for. I tillegg er det rundt 20 prosent av de vi har fått tak i som ikke vil bekrefte medlemskapet, sier prest Per Anders Sandgren.

– Det får store konsekvenser selvsagt, men det er litt for tidlig å svare detaljert på det. Vi vil dekke inn underskuddet i 2017 med oppspart egenkapital, sier han.

Den finske menigheten melder at de bare har fått bekreftelse fra rundt en tredel av de 1.300 medlemmene som dannet grunnlaget for støtten i 2015. Fritanke har ikke fått kontakt med den islandske menigheten i Norge. (©NTB)