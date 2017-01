Hjem Snøras og uvær stenger E6 og 23 andre veier i Finnmark

Oslo (NTB): E6 over Sennalandet er stengt etter at det har gått et snøras som sperrer veibanen. Uværet herjer fortsatt med Finnmark. Ytterligere 23 veistrekninger er stengt.