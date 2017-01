Sørlandsbanen tilbake i normal drift

Opptil 1.000 meter med kjøreledning ble revet ned mellom Herefoss og Nelaug i Aust-Agder er revet ned.

– Innstillinger og forsinkelser ut driftsdøgnet må påregnes, opplyste Bane NOR på Twitter ved 14-tiden torsdag. Ved 1.30-tiden natt til fredag opplyser selskapet at banen er tilbake i normal drift, men at det fortsatt kan være forsinkelser.

– Det er snakk om 700-1.000 meter ledning, og en del av det ligger på bakken, opplyste pressevakt Dag Svinsås i NSB til NTB ved 14.30-tiden.

NSB opplyser at det kun regiontog mellom Oslo og Stavanger ble rammet av dette, og at togene var delvis innstilt mellom Nelaug og Kristiansand.