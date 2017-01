Kunde tapte mot banken – må selv ta sexklubb-regning

Mannen hevdet i retten at han ble dopet ned og svindlet da han var på sexklubb i Barcelona. Derfor gikk han rettens vei for å få SpareBank 1 SR-Bank til å dekke tapet på 193.000 kroner. Han vant fram i Stavanger tingrett, men tapte ankesaken i Gulating lagmannsrett, skriver Dagens Næringsliv.

Mannen bekreftet at han hadde tatt med seg tre kvinner på hotellrommet, og at han trakk kortet én gang for å kjøpe et par drinker. Men ellers husket han ingenting.

– Det er ikke tilstrekkelig holdepunkt for at NN skal ha blitt dopet ned for at andre skulle kunne bruke kortet og koden til å foreta transaksjonene, heter det i dommen fra lagmannsretten, som heller ikke festet nevneverdig lit til det lille mannen sa han husket fra kvelden.

– Det har ellers all formodning mot seg at han har vært neddopet når han har vært fysisk aktiv på nattklubben både før og etter at han hadde hatt jentene med seg på eget hotellrom, heter det i dommen. (©NTB)