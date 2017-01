Hauglie vil løse verftssaken på «hjemmebane»

«Den beste og trolig raskeste veien til løsning på saken går gjennom forhandlinger mellom partene. Det er partene som har ansvar for lønnsdannelsen», skriver Hauglie i et svarbrev til ESA, i striden om hvorvidt utenlandske arbeidstakere ved norske verft skal få samme godtgjøring som norske.

Hauglie presiserer at ESAs synspunkter godt kan løses både ut fra hensynet til EUs lover og Høyesteretts avgjørelse. Hun opplyser også at de ulike forbundene for de ansatte er villige til å forhandle fram en løsning, ifølge ABC Nyheter.

ESA avgjorde i oktober at Høyesteretts avgjørelse i spørsmålet om borteboer- og kostgodtgjørelse er i strid med EUs traktater. Organet åpnet sak mot Norge for å få slutt på kravet om at arbeidsgivere betaler godtgjørelser for utstasjonerte EØS-arbeidere i blant annet verftsindustrien. (©NTB)