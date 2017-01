DSB: DAB-bruddet er ikke akseptabelt

Et fiberkabelbrudd førte til at rundt 5 prosent av befolkningen var uten DAB-dekning i fire timer onsdag kveld.

– Radio og DAB er en kritisk samfunnsfunksjon og skal fungere nesten uansett hva som banker på døra av utfordringer. 5 prosent av befolkningen er 5 prosent for mye. Med andre omstendigheter kunne denne situasjonen blitt langt mer alvorlig, sier Brekke til Klassekampen. Direktoratet kaller nå inn til møte for å klarlegge hva som skjedde og vurdere tiltak. Blant annet kan Norkring bli bedt om å bygge ut flere fiberkabler.

– Vi er veldig opptatt av at DAB-nettet har tilstrekkelig redundans. Det betyr at vi ikke må legge alle eggene i samme kurv, men sikre oss med tilstrekkelig antall alternative tilførselsveier i tilfelle brudd, forklarer DSB-direktøren.

Norkring-direktør Torbjørn Teigen i Norkring er uenig i at signalbruddet viser at nettet er sårbart.

– Dette er et dårlig eksempel for dem som hevder at DAB er usikkert. I dette tilfellet opplevde vi to brudd helt uavhengig av hverandre, begge som følge av menneskelig svikt. Det skal selvsagt ikke skje, men hele DAB-nettet er mye mer robust enn FM-nettet, sier Teigen. (©NTB)