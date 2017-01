Advarsel til jordmor – kunne blitt livstruende for mor og barn

Kvinnen ønsket å føde sitt andre barn hjemme etter at den første fødselen endte med akuttkeisersnitt og fødselsangst. Jordmoren avslo imidlertid å bistå henne ved hjemmefødsel, men avtalte å overvåke deler av åpningsfasen i hjemmet.

Kvinnen ble deretter overført til sykehus der fødselen skulle skje. Sykehuset har meldt til tilsynsmyndighetene at flere komplikasjoner kunne blitt livstruende for både moren og barnet, og at overflyttingen til sykehuset kunne skjedd tre timer tidligere.

– Komplikasjoner ved vaginal fødsel etter tidligere keisersnitt inntreffer ofte raskt. Avtalen om å være hjemme hos fødekvinnen uten samhandling med fødselslege og avtalt plan for overflytting var uforsvarlig og utsatte mor og barn for en uakseptabelt høy risiko, fastslår Helsetilsynet i tilsynsrapporten.

Jordmoren har i sitt tilsvar tilbakevist dette, og mener at hun fulgte retningslinjene for hjemmefødsel. Hun mener også at dersom hun ikke hadde fulgt opp pasienten, så er det stor sannsynlighet for at kvinnen ikke hadde reist til sykehuset noe tidligere, men isteden blitt hjemme uten fagpersoner til stede for å ivareta henne og barnet. Kvinnen har også stilt seg kritisk til bekymringsmeldingene og forsvarer jordmoren. (©NTB)