Acta-gründer får ikke innsidesak behandlet i Strasbourg

Ingebrigtsen ble dømt til ni års fengsel både i Stavanger tingrett og i Gulating lagmannsrett for samtlige punkter i tiltalen. Også Høyesteretts ankeutvalg avviste å behandle anken fra Ingebrigtsen.

Nå har gründerens siste håp, om at saken ble tatt opp i menneskerettighetsdomstolen, blitt knust etter at det nå er blitt klart at EMD ikke vil behandle saken, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi må ta beslutningen til etterretning. Samtidig finner vi det litt underlig at menneskerettighetsdomstolen ikke vil behandle sentrale sider knyttet til norgeshistoriens største innsidesaker, sier Ingebrigtsens forsvarer, advokat Bjørn Stordrange, til avisen.

Han sier samtidig at de vil jobbe for å få saken gjenåpnet.

Acta-gründeren ble dømt for tre tilfeller av ulovlig innsidehandel, brudd på meldeplikt til Oslo Børs og for ulovlig aksjonærlån fra eget selskap. (©NTB)