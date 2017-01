Uvær i nord fører til kolonnekjøring og ferjestans

E6 over Saltfjellet var stengt i noen timer natt til torsdag på grunn av uværet, men er nå åpen for kolonnekjøring. Flere andre fjelloverganger i Nord-Norge har fått merke været, blant annet Beiarfjellet, hvor det også er kolonnekjøring inntil værforholdene tillater ordinær ferdsel.

Trafikalt er det først og fremst Nordland som er rammet av uværet, selv om det på enkelte strekninger i Troms meldes om kraftig snøfall, isete veier og vanskelige kjøreforhold.

E10 er stengt ved Bjørnfjell, mens E69 er stengt mellom Skarsvåg og Nordkapp, opplyser Statens vegvesen. Det er meldt om snø- og isdekke og kraftig vind en rekke andre steder.

Sent onsdag kveld var E6 også stengt over Kvænangsfjellet, noe som innebar at det ikke var mulig å benytte den viktigste ferdselsåren mellom Troms og Finnmark. Denne strekningen åpnet igjen ved 1.30-tiden natt til torsdag.

Av ferjestrekningene som er berørt, er Flostad-Søvika, Bodø-Moskenes (gjelder til 7.30 torsdag), Bognes-Lødingen, Kilboghavn-Jektvik, Svolvær-Skrova og Fiskebøl-Melbu stengt inntil videre. (©NTB)