Turistrekord på Nordkapp

Besøkstallet på Nordkapphallen passerte 260.481 i fjor, skriver Altaposten. Det er 17.000 flere enn i 2015.

Det er særlig en økning i vinterturismen som bidrar til det gode tallet, og mange av de reisende kommer med buss fra Finland. Assisterende direktør Hans Paul Hansen ved Scandic Destination Nordkapp forteller at flere turoperatører har gitt beskjed om at det er for dyrt å fly til Alta, og at flyrutene til Nord-Finland er bedre.

Blant norske besøkende på Nordkapp var det en økning på hele 45 prosent. Den største økningen i vinterturister kom fra Kina, Sør-Korea og Thailand. Det har også vært en økning i amerikanske turister etter to anløp av cruiseskipet Viking Star. (©NTB)