Store forskjeller på skolenes bidrag til elevenes læring

Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble offentliggjort torsdag. Det er første gang det er gjort en nasjonal undersøkelse på skolebidrag.

– Hvilken kommune du bor i og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en kommentar.

SSB-undersøkelsen er gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Forskerne har sett på læringsutbyttet ved skolene kontrollert for elevenes bakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå og landbakgrunn.

De skolene som bidrar mest til elevenes læring fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste. For de yngste elevene utgjør forskjellen på det meste to skoleår, men fordi forskerne ikke har tidligere skoleresultater å sammenligne med for disse trinnene, bør resultatene tolkes noe mer forsiktig, opplyser SSB. (©NTB)