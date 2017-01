Rein kan skytes for å hindre smittespredning

I fjor ble det i Norge registrert fem tilfeller av sykdommen, som også er kjent under den engelske forkortelsen CWD. Det ble påvist smitte hos tre rein og to elger. Det er første gang sykdommen er funnet i Europa. Etter å ha analysert 10.000 prøver, har ikke Veterinærinstituttet gjort nye funn, skriver Nationen.

Samtlige av reinsdyrene som er smittet, holder til i et område mellom riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og fylkesvei 50 i Buskerud. På den andre siden av riksveien er det tamrein, og gjetere og vakter skal bidra til å hindre at vill og tam rein blander seg.

– Som et tiltak for å redusere risiko for smitte, har Miljødirektoratet gitt gjeterne tillatelse til å jage og eventuelt skyte enkeltrein som krysser riksveien fra smitteområdet, sier seniorrådgiver Kristin Ruud Alvseike i Mattilsynet.

Den norske villreinbestanden har vært stabil de siste tiårene, men på verdensbasis er arten truet. Villreinen er i utgangspunktet fredet. (©NTB)