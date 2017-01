Priskrig på mat ga papiravisene et løft

Tallene fra Mediebyråforeningen er et lite lyspunkt i en ellers dyster og langvarig trend. Siden finanskrisen i 2008 har reklameinntektene til papiravisene falt kraftig, og noen håper nå at oppgangen i desember kan være et tegn på at 2017 blir mindre dramatisk enn fryktet, skriver Klassekampen. Likevel er det få som tror bunnen er nådd for papiravisene.

VGs nye toppsjef Gard Steiro er av dem som håper det vil ta lengre tid enn pessimistene spår før papirannonsemarkedet er helt borte.

– Dessverre vil utfasingen av papirannonser fortsette i takt med opplagsnedgangen. Men i de nærmeste par årene vil papirannonser fortsatt være en viktig kategori i VGs inntektsstrøm.

Amedia eier 63 aviser over hele landet. Salgsdirektør Victoria Schultz sier de har «god fart inn i januar» på annonsesiden. Likevel synes konsernet det er vanskelig å spå om oppgangen er kortvarig eller om dette er starten på en positiv trend. (©NTB)