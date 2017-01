Norgesgruppen kjøper seg inn i grensehandelkjede

I forbindelse med Axfoods kjøp av Eurocash Food AB fra Conseptor Handel AS, går Norgesgruppen inn i avtalen ved å kjøpe 49 prosent av aksjene. Axfood er i dag hovedleverandør til Eurocash gjennom selskapet Dagab og samarbeider allerede med Norgesgruppen om innkjøp av egne merkevarer.

– Vi har i dag et godt samarbeid med Axfood og ser tilegnelsen av Eurocash som en mulighet til å forsterke vår relasjon. For å tilby enda bedre butikker framover, er det viktig for oss å øke kunnskapen om markeder utenfor Norge, sier Norgesgruppens konsernsjef Runar Hollevik.

Eurocash er i dag den nest største dagligvareaktøren på grensen, med åtte butikker og en omsetning på om lag 1,2 milliarder svenske kroner. Butikkene vil fortsatt ha navnet Eurocash.

Konsernet har cirka 280 ansatte, men eierskiftet får ingen personalmessige konsekvenser. (©NTB)