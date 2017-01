Mahad Abib Mahamud:– Kampen for rettssikkerhet fortsetter

– Jeg er lei meg for at dette skjer i Norge, og den feilen kan vi rette opp. Jeg er veldig glade i dere. Kampen for rettferdighet og rettssikkerhet skal fortsette, og sammen skal vi greie det, sa en gråtkvalt Mahad Abib Mahamud, under sin appell torsdag kveld.

Om lag 300 mennesker møtte opp til fakkeltog og appeller i sentrum av Brumunddal for å støtte Mahamud, som har bodd i Norge i 17 år.

Mahamud er fratatt statsborgerskapet fordi norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere fikk norsk statsborgerskap. (©NTB)