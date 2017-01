Kulturministeren raser mot brudd i DAB-nettet

– NRKs del av DAB-nettet skal ivareta en viktig beredskapsfunksjon. Selv om utfallet i går var begrenset, vil jeg forsikre meg om at det settes i verk tiltak for å unngå at noe slikt kan oppstå igjen, opplyser kulturministeren i en pressemelding.

Hun opplyser at NRK og Norkring skal få på plass ytterligere en kabel for å gjøre infrastrukturen mer robust.

NRK og P4 er innkalt til et møte for å bli orientert om saken av Norkring, som eier og driver nettet og dermed holdes ansvarlige for feilen som rammet omtrent fem prosent av Norges befolkning onsdag.

De uttaler at feilen ikke har sammenheng med etableringen av DAB-nettet eller slukkingen av FM.

– La meg slå fast at DAB-nettet i Norge er robust, faktisk enda mer enn det gamle FM-nettet. Det vi opplevde i går er en høyst uheldig og sterkt beklagelig situasjon der flere hendelser inntraff samtidig. Det var svært lite sannsynlig at noe slikt skulle kunne skje, sier administrerende direktør Torbjørn Ø. Teigen i Norkring. (©NTB)