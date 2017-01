Innrømmer påkjørsel av gravid kvinne

Kvinnen ble fraktet til sykehus med beinbrudd, men det skal ellers stå bra til med henne og barnet, skriver NRK.

Mannen var sammen med en kvinne i en stjålet bil da de kjørte på den gravide kvinnen ved riksvei 25, nord for Elverum sentrum.

Politiet mistenker at sjåføren var ruset på tidspunktet for ulykken og det er tatt blodprøver av de to.

– Han forteller at han fikk panikk etter at han kjørte på kvinnen og valgte derfor å kjøre fra stedet, sier kriminalsjef Roger Næss ved Elverum politistasjon til kanalen.

De to er kjenninger av politiet. Kvinnen er løslatt, mens mannen sitter i varetekt i påvente av å sendes til soning for en annen dom. (©NTB)