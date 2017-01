Tusenfryd betaler erstatning til ansatt etter ulykke

– Beløpet er hemmelig, og min klient er tilfreds med at erstatningssaken mot Tusenfryd nå er løst, sier mannens forsvarer, advokat Christian Lundin, til VG.

Mannen var 18 år og jobbet som sommervikar som operatør ved vannattraksjonen Supersplash da han tråkket feil og fikk foten i klem 30. juli 2015. Den venstre foten ble nesten helt avrevet under kneet. Beinet ble reddet, men mannen vil ha nedsatt funksjon i beinet resten av livet.

Lundin mener parken opptrådte grovt uaktsomt ved ikke å sikre attraksjonen, og parken brøt både sikkerhetsinstruksen og Arbeidsmiljøloven. Han truet dermed med å ta Tusenfryd til retten dersom klienten ikke får utbetalt erstatning.

Tusenfryd avviste at de hadde opptrådt grovt uaktsomt og at det dermed heller var ikke grunnlag for oppreisning. Nå har altså Tusenfryd snudd.

– Vi har etter nærmere dialog kommet fram til en total løsning som vi forstår begge parter kan være tilfreds med. Partene er enige om å ikke kommentere saken ut over dette, sier markedssjef Erik Røhne Andersen i Tusenfryd. (©NTB)