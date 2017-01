Storrvik gikk rett i strupen på Regjeringsadvokaten

– Staten ble dømt i tingretten dømt for brudd på menneskerettighetene. Hvordan kan regjeringsadvokaten gå så høyt på banen og avslutte sin prosedyre tirsdag med å si at denne saken bringer menneskerettighetene i vanry, spurte Storrvik da han innledet sin prosedyre for Borgarting lagmannsrett.

– Jeg tror grunnen er at regjeringsadvokaten har forstått Menneskerettighetsdomstolens rettspraksis feil, framholdt han.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sa helt på tampen av rettsdagen tirsdag at faren ved å innlemme menneskerettighetene i norsk lovverk og rett, er at det «kan gå inflasjon i dem». Han henviste til at Breivik, etter hans mening urettmessig, har fått reise sak mot staten for brudd på menneskerettighetene, all den tid han er blitt behandlet utpreget humant og profesjonelt i fengslene.

– Å kalle den behandlingen Kriminalomsorgen har gitt Breivik et brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa Sejersted.

Storrvik poengterte, i tillegg til å vise til tingrettsdommen, at også Sivilombudsmannens tilsynsmyndighet satte sikkerhetsregimet i et menneskerettighetsperspektiv og anbefalte endringer allerede sommeren 2015. Det var endringer Skien fengsel gjennomførte kort tid etter.