Storrvik: Bruk samvær som behandling for Breivik

– At dette virkemiddelet ikke er prøvd, er et opplagt brudd på menneskerettighetenes artikkel 8, om retten til privatliv, sa Storrvik i sin prosedyre onsdag.

Han tok utgangspunkt i at mental helse er en avgjørende del av muligheten til å ha et privatliv, slik Menneskerettighetsdomstolen har fastslått. Han knytter Breiviks angivelig stadig dårligere psykiske helse til graden av isolasjon i fengselet, og at Kriminalomsorgen er forpliktet til å gi ham behandling.

– Manglende behandling forverrer tilstanden hans, og er en vedvarende krenkelse av artikkel 8. Den behandlingen vi mener mangler er først og fremst samvær med andre mennesker, sa Storrvik.

De eneste personene Breivik realistisk sett kan ha samvær med, utover profesjonelle aktører, er andre innsatte. De er innenfor sikkerhetsreglementet i Kriminalomsorgen, og samvær med dem kan lett overvåkes med de virkemidlene fengslene har til rådighet, framholdt han.

Frykten for hva Breivik kan komme til å foreta seg, må man bare leve med.